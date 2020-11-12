سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالبة ومعلمة بكورونا

وطن: قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، إغلاق بلدة كفر الديك بعد ظهور نتائج أولية تفيد بإصابة 40 طالبة ومعلمة بفيروس كورونا.

وعليه فقد قرر اغلاق البلدة لمدة ثلاثة ايام كي يتسنى للطب الوقائي فحص الاعداد الكبيرة للمخالطين والحد من انتشار الفيروس، على ان يبدأ الاغلاق منذ الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وعليه يمنع الدخول او الخروج من والى البلدة طوال فترة الاغلاق ويسمح فقط بفتح الصيدليات والمخابز ويتم تفعيل لجنة الطوارئ وعليها ان تقوم بمهامها بتطبيق الاغلاق وتلبية احتياجات المواطنين.

