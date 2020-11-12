بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة "بسيجوت" قرب رام الله

وطن: يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل، زيارة مصنع نبيذ في مستوطنة "بسيجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي لمستوطنة للاحتلال في الضفة الغربية.

وقال بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية!

جاءت تصريحاته ردا على وسم الاتحاد الأوروبي بضاعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مصنع النبيذ في مستوطنة بسيجوت الذي قدم دعوة للوزير الأميركي لزيارته.