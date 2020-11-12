إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة المئة ألف

وطن: تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، عتبة مئة ألف إصابة في لبنان الذي يستعد لإغلاق عام جديد يبدأ السبت، ويستمر لأسبوعين، في محاولة للحد من ارتفاع الإصابات مع بلوغ المستشفيات طاقتها القصوى.

وأحصت وزارة الصحة الخميس، ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى مئة ألف و703 إصابات، بينها 775 حالة وفاة و1548 إصابة لدى الطواقم الطبية والصحية.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة كمعدل أسبوعي.

وفي محاولة للحد من ارتفاع عداد الإصابات، يبدأ فجر السبت، فرض قيود إغلاق وصفته الحكومة بأنه "تام" ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية الخميس، أن الاغلاق سيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً من الإثنين حتى السبت، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد، كما نظمت سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعياً.

ولا يشمل قرار الإغلاق مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.

المصدر: (أ ف ب)