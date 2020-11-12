"الخارجية": 3 وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 292 والإصابات إلى 6955، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، بتسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطنة تمام الخطيب (52 عاما)، ليرتفع حالات الوفاة إلى 5. وكانت سجلت 36 إصابة بالفيروس في صفوف الجالية سابقا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس لمواطنتين فلسطينيتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 84 حالة، كما سجلت 60 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وبوسطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4276 إصابة.