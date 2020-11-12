الداخلية في غزة تعلن إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار وباء كورونا

وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة مشددة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقررت الوزارة، إغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية بدءًا من الساعة 5 مساءً يوميًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر. كما قررت منع التجمعات بما يزيد عن 15 شخصًا، ويشمل ذلك بيوت العزاء والأفراح.

وجددت "الداخلية" تأكيدها بمنع التجمع والاكتظاظ داخل الأسواق، مشيرةً إلى أن العمل بقرار حظر التجوال المسائي سيبدأ الساعة الثامنة مساءً.

وقالت الداخلية: "إن الشرطة ستكثف متابعة ارتداء الكمامة من قبل جميع المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويشمل ذلك عامة المواطنين ومقدمي الخدمات في القطاعات كافة".

وأشارت "الداخلية" إلى أن الشرطة ستتابع الشرطة تنفيذ كافة الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.