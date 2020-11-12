بسبب كورونا.. "الأوقاف" تُغلق مسجدين في غزة وخانيونس وتُعيد افتتاح آخرين في رفح

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق مسجدين في محافظتي غزة وخانيونس لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم الجمعة، وذلك بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى عدد من روداها.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها قررت إغلاق مسجد اليرموك في حي الرمال الشمالي بمحافظة غزة، ومسجد الرحاب بمنطقة بني سهيلا في محافظة خانيونس.

وقالت: "وتقرر إعادة افتتاح مسجدي الأبرار وسط البلد وسعد بن معاذ بحي الجنينة في محافظة رفح بعد انتهاء مدة إغلاقهما".