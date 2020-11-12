مصدر حكومي يؤكد لـ"وطن" موافقة السلطة على استلام أموال المقاصة

رام الله-وطن: أكد مصدر حكومي لـوطن، الأنباء التي تداولتها تقارير إعلامية عربية، الخميس، حول موافقة السلطة على تسلّم أموال المقاصة خلال الشهر الجاري.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار السلطة باستلام المقاصة، جاء بعد ضمانات أوروبية، وبعد تأكيدات من الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بإلغاء خطة الضم المدعومة من الرئيس الخاسر بالانتخابات دونالد ترامب، والتزام بايدن الصريح بحل الدولتين.

وقال المصدر لـوطن، إن الأسباب التي جعلت السلطة ترفض استلام المقاصة لم تعد موجودة بعد هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

مشدداً على أن الاتفاق الذي عُقد مع الاتحاد العام للمعلمين بتسلم رواتبهم كاملة عن شهر نوفبر/تشرين الثاني، تمت على أساس استلام المقاصة كاملة من دون أي اقتطاع من جانب الاحتلال.