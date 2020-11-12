الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أوامر حبس في ضواحي القدس

وطن: قبضت الشرطة مساء اليوم الخميس، على شخص مطلوب للعدالة صادر بحقه 3 اوامر حبس لعدم دفع ديون واصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 230 الف شيكل في ضواحي القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن قوة من شرطة ضواحي القدس قبضت على شخص مطلوب للعدالة وصادر بحقه اوامر حبس ومذكرة احضار من النيابة العامة لعدم دفع ديون وإصدار شيكات بدون رصيد .

وأكدت بأنه تم التحفظ على الشخص تمهيدا لإحالته للنيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .