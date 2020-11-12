الإفراج عن الأسير سامر درويش بعد 19 عاماً في سجون الاحتلال

وطن: بعد قضائه 19 عاماً وراء القضبان، أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الأسير سامر يحيى محمد درويش (44 عامًا) من سكان بلدة سبسطية بمحافظة نابلس.

واستقبل عشرات المواطنين الأسير درويش على حاجز الجلمة شمال جنين، قبل أن يتوجهوا إلى بلدة قباطية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد الأسير كمال أبو وعر، ومن ثم إلى بلدة سبسطية.

وفي أول تصريح له، قال الأسير درويش إنّ "الأوضاع في سجون الاحتلال مقلقة جدًا، خاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون للأسرى المرضى".

جدير بالذكر أنّ درويش اعتقل في 19/11/2001، وتعرّض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة شهرين، قبل أن يحكم عليه الاحتلال بالسجن 19 عامًا.