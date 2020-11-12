براءة في وجه بندقية

كتب: جريس عاصي

"كان أي خدش يثير فيه الخوف" هذا ما عبرت به رنا والدة إياد الذي كان يخشى حلاقة ذقنه بقِواه الذاتية خوفا من أن يجرح نفسه. وكان يخاف أيضا من رجال الشرطة المسلحين الذين يصادفهم كل يوم في طريقه إلى المؤسسة العلاجية(ألوين) التي كان يتعلم فيها؛ بسبب ما يعانيه من توحد حل به وهو ابن عامين.

تعلم إياد المشي وحده على يد مرشدته التي تدعى وردة، إذ صار يمشي من بيته الكائن في منطقة وادي الجوز إلى المؤسسة التي يتعلم فيها في البلدة القديمة وتحديدا بالقرب من باب الأسباط. وفي أيام تعليمه الأُولى كانت وردة واقفة مع إياد بجانب نقطة وقوف رجال الشرطة المسلحين عند باب الأسباط، وبدأت تشرح له أنه لا داعي للخوف منهم قائلة:" لن يأذوك يا إياد، وهذا وعد مني". ومنذ ذلك الحين بدأ إياد بالمرور من أمام الشرطة يوميا على مدار ست سنوات وهو يحفظ في جيبه بطاقة المؤسسة(بطاقة مكتوبة باللغة العبرية واللغة العربية يستدل بها أنه من ذوي الإحتياجات الخاصة).

أحب إياد الدّراسة في المؤسسة، فعندما أَغلقت المؤسسة أبوابها لمدة شهر ونصف بسبب فايروس كورونا الذي ما يزال يطيح بالعالم أجمع كان على أمه رنا أن تأخذه إلى هناك أكثر من مرة ليَرى بعينه أن المكان مغلق. وظل الوضع قائماً إلى أن عادت المؤسسة للعمل وفتحت أبوابها للطلاب.

خرج إياد من بيته باكرا في يوم السبت الأخير، حيث يبدأ تعليمه الساعة السابعة صباحاً، لكنه بكر في الحضور؛ لتحضير المطبخ قبل بداية حصة الطبخ. فهو يحب هذه الحصة كثيرا فكان قد أعد مسبقا طبقا من السلطة لأول مرة في حياته، كما عبر أبو إياد المدعو خيري قائلا:" كانت هذه السلطة أطيب سلطة أكلتها في حياتي!".

لم يخرج إياد لوحده باكرا من البيت، وإنما خرجت مرشدته وردة أيضاً من بيتها في جبل المبكر إلى المؤسسة ألوين التي تعمل فيها. وفي حدود الساعة السّادسة مرت وردة من أمام جنود حرس الحدود الواقفين عند حاجز التّفتيش في باب الأسباط، ودخلت البلدة القديمة.

وحين اقتربت من الوصول للمؤسسة سمعت خلفها صراخا يندد عبارة:" مخرّب، مخرّب"، ثم سمعت بعد ذلك فورا صوت إطلاق ثلاث رصاصاتٍ فذعرت وردة وهرولت إلى مكانِ إطلاق النار فرأت الدم ينزِف من جسد إياد المطروح أرضا. وبدا أن سبب النزيف إصابة في قدمه بعد إطلاق الجنود النار عليه إثناء محاولته الهروب منهم.

ظل إياد ممددا على الأرضِ لمدة خمس دقائق، فصرخت وردة في الجنود:" هو معاق، هو معاق"، كما وصاح إياد بدوره:" أنا معها"، وحاول التشبث بمرشدته لتحميه من الجنود الذين يحاصرونه ويصرخون نحوه بعبارة" وين البارودة، وين البارودة".

حاولت وردة أن تشرح لهم أن إياد لا يملك أي بارودة، أنه لا يمتلك سوى كفوف مطاطية وكمامة توجب عليه وضعها في المؤسسة التعليمية. وعندها لم يسمع الجنود قولها وأطلق أحد الجنود النار على صدر إياد فأرداه قتيلاً.

وبعد ذلك اتصلت المؤسسة بوالده وأخبروه بأن ابنه قد أُصيب بعيار ناري في قدميه، فهرع هو وزوجته من البيت إلى المؤسسة. وحين وصولهم المكان منعتهم الشرطة من الاقتراب بل وأعلموهم أنهم سيفتشون منزلهم أيضاً.

لم يكلف أحد من الشرطة إخبارهم بما حدث لابنهم إلا عندما داهم الجّنودُ بيتَهُم، إذ سأل أحد الجنود أبا إياد:" متى الجّنازة؟". فعندها علم خيري أن إياداً قد رحل شهيداً، وبدت عليه مشاعر الحزن والألم، والحنين إلى ابنه البريء الذي قتل دون ذنب. في حين بدأت أم إياد بالبكاء على فقدان ابنها الوحيد قائلة:" كان ملاكاً يسير على الأرض، وصار ملاكاً مقبوراً فيها".