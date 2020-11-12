الاحتلال يبعد مدير مركز المخطوطات رضوان عمرو عن الأقصى لمدة أسبوع

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مركز القشلة مدير مركز ترميم وحفظ المخطوطات بالمسجد الأقصى رضوان عمرو عن المسجد المبارك ومحيطه لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وأفرجت شرطة الاحتلال في القشلة عن عمرو بعد منتصف ليلة أمس، عقب تسليمه قرار الإبعاد.

واحتجزت شرطة الاحتلال جهاز حاسوب وهاتف نقال وأوراق وبعض الملابس وممتلكات خاصة، كانت صادرتها ليلة أمس من منزل رضوان عند اعتقاله.

وكان جنود الاحتلال اقتحموا منزل رضوان عمرو مساء أمس في حي الثوري ببلدة سلوان، وفتشوه بدقة وخربوا محتوياته قبل اعتقاله.