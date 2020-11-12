الصحة تعلن تسجيل 5 وفيات و 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الخميس، تسجيل 5 وفيات، و 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 81 عاماً من بيت فوريك بمحافظة نابلس، مواطنة 47 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطن 86 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل)، إضافة إلى وفاة مواطن 59 عاماً من قطاع غزة، وحالة وفاة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 353 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 36، نابلس 134، طولكرم 21، سلفيت 6، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 95، طوباس 4)، قطاع غزة 282، مدينة القدس 22.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (42)، محافظة نابلس (125)، محافظة بيت لحم (88)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (57)، جنين (20)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (4)، طولكرم (17)، طوباس (1)، قطاع غزة (311)، ضواحي القدس (20)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.