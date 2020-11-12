الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مخيم قلنديا، وهما: أحمد مطير وأنس الخطيب، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن ماجد سالم ابو زهرة (50 عاما)، من بلدة يطا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب معتز زيبار من بلدة كوبر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سامر محمود جابر (21 عاما) من مخيم نور شمس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الاسيرين المحررين عماد علي الهريمي (19 عاما)، من شارع الصف، وجبريل خليل كوازبة (25 عاما)، من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم.