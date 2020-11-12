ماذا لو فعلها ترامب؟!

كتب: طارق زياد الشرطي

بعيداً عن تفاصيل الإنتخابات الأمريكية ونتائجها وكواليسها وما حققت والتي يطول الحديث عنها بين الحزبين (اللاديموقراطي واللاجمهوري )والتي انتهت بفوز بايدن على ذلك الأحمق الأشقر ، هنا سيتم الحديث عن أمرين وما قد ينتج عنها من تبعات ،الأول؛ عدم اعتراف وتسليم ترامب بالهزيمة ، والثاني الصلاحيات التي مازال يتمتع بها وما يمكنه فعله من خلالها.

اليوم بعد مرور عدة أيام على إعلان النتيجة وخسارة ترامب إلا أنه لا زال لايعترف بهزيمته ، ولا زال يغرد أو ينهق لا ندري! بأنه الفائز ، ويتصرف وكأنه الرئيس المنتخب ، فقد صرح بذلك عدة مرات ، وقام بعدة خطوات تدل على عدم تقبله للهزيمة ، ولا شك في إقالته لوزير الدفاع ماتحمل من ورائها من فكر تسلطي وإنتقامي ، وما قد يخطط له لتعكير الاجواء ورغبته في تغيير والتاثير على النتائج .

حسب التجربة التي يجدها المراقبين لهذه الشخصية النرجسية لايتم استبعاد أي خطوة يقدم عليها ذلك الأحمق الأشقر.

إن جُل ما يفكر به ترامب اليوم والكثير من مؤيديه، ما الذي يمكن فعله لتغيير مجرى ذلك الحدث ، فالبعض منهم مازال يعتبره قد نجح لولايه ثانية ، ومنهم من يسعى لإستغلال الصلاحيات التي يتمتع بها كرئيس لمدة 75 يوماً لعمل او قرارات قد تغير أو تؤثر على تلك الهزيمة ، فهو كل ما يراه أن أكثر من 71 مليوناً قد صوت له، دون الإكتراث لأصوات خصمه بايدن، تلك المدة التي ذكرت قد تعطيه الصلاحيات كرئيس وتكون سبباً له في إتخاذ قرارات قد تعيق تسليمه للحياة السياسية بالشكل السلس والمعهود في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تأخذنا إلى النقطة الثانية في هذا المقال.

ثانياً، صلاحيات الرئيس المهزوم والتي تصل مدتها الى ٧٥ يوماً من اعلان النتائج وتنصيب الرئيس الجديد، فما هي الصلاحيات الممنوحة له ودرجتها، وخصوصاً بعد ما قام به من إقالة لوزير الدفاع والتي تعدد ذكر أسبابها وأهمها عدم انصياعه ورفضه التدخل في الشأن الداخلي بما يخص الإنتخابات كما اعلن وزير الدفاع .

هنا، يتبادر لنا سؤال مهم جداً ، هل يفعلها ترامب؟؟! هل يتجرأ ويقوم بفعل عسكري يقلب به موازين المنطقة؟ كما يتنبأ أو يحلل بعض الساسة والمحللين كتوجيه ضربة عسكرية لإيران والتغني بعدها بتدمير منشآتها النووية و إعادة كسب الرأي العام الأمريكي ودعم كل من له مصلحة ورغبة في ذلك كإسرائيل، أو حتى دعمه لضربة عسكرية للبنان وإشعال منطقة الشرق الأوسط وإشغال العالم بتبعات تلك الخطوة العسكرية، إن كان لديه صلاحيات لفعل هذا وإعلان الحرب.

إن المتتبع لشخصية ذلك الأحمق الأشقر قد يجد ما يدعم تلك التحليلات وفكرة قيامه بها من جانب وما يضحدها من جانب آخر، فما يدعم قيامه بذلك عدة عوامل، اولاً ؛ تلك الشخصية النرجسية والتي تتصف بجنون العظمة، ثانياً ؛ عدم تقبله نتيجة الإنتخابات وقيامه بتصريحات تدل على ذلك وعلى تمسكه بالسلطة وإقالة وزير الدفاع أيضاً له دلالة على عدم رضاه وأنه ماضٍ في إجراءاته وكأنه لا زال على رأس الهرم، ثالثاً ؛ إن فكره وتسلطه الذي مارسه فترة ولايته على دول العالم الثالث وإستغلال امكانياتها والأعمال التي نفذت في عهده تدل على عدم إكتراثه بردود الأفعال المحلية أو الدولية ومنها اغتيال قاسم سليماني الذي لم يغلق ملفه حتى الآن من حيث التهديد الإيراني بالرد، رابعاً ؛ كسب الدعم الإسرائيلي وما يدور خلف الكواليس من أجل تنفيذه، فهي تدعم تلك الضربة وتعتبرها إسرائيل من اولى أولوياتها وأهدافها المنشودة وغالباً هي تخطط لها، خامساً ؛ حتماً ستكون رغبة شخصية لترامب لجر المنطقة إلى حالة من الفوضى قد تصل لإعلان الطواريء والتي ستؤدي إلى التأثير على سير انتقال السلطة وعلى الرأي العام الأمريكي وخصوصاً إذا صور الإعلام ذلك الإنجاز كأهم انتصارات ترمب والذي حتماً سوف يساعده بذلك اللوبي الصهيوني بإعلامه وسلطته في أمريكا وغيرها من الدول، لنجد الكثير من التحليلات والتنبؤات عن امكانية وفكرة قيامه بذلك .

في المقابل، هناك عدة عوامل وقضايا تمنع فكرة قيامه بذلك والتصرف الأحمق ، منها ما هو على المستوى الأمريكي الداخلي ، ودور المعارضة والتي حتماً ستعمل على محاسبته إن كان للضربة رد فعل إيراني أو من الجهة المعتدى عليها قد يضر بالمصالح الامريكية ومصالح حلفائها، خصوصاً وأننا نتحدث عن دولة مؤسسات وقانون فلن يقف مجلس الشيوخ والسلطة القضائية صامتين إذا كان هناك أثر سلبي على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية ، حتى وان كانت على المستوى البعيد، بالإضافة إلى أن استبعاد فكرة الضربة هو حاليل يمثل البطة العرجاء وتقل قدرته وسلطته على اتخاذ قرارات مصيرية وخصوصا عدم جرأته القيام بذلك فترة توليه الرئاسة كاملة ، بل وكان يسعى إلى جر إيران للتفاوض والحوار سواء بالشكل السري أو العلني، لكن من يعلم فليس على الأحمق حرج ولا يستبعد عنه شيء حتى وان كان حاليا في مرحلة البطة العرجاء.