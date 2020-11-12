الاحتلال يواصل ملاحقة الأسير السابق رائد زيبار وعائلته في كوبر لليوم الثاني على التوالي

وطن: يواصل جيش الاحتلال ملاحقة عائلة الأسير السابق رائد زيبار الذي يبحث عنه الاحتلال منذ أيام.

واعتقل الاحتلال، فجر اليوم، معتصم زيبار في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وهو ابن شقيق الأسير السابق رائد.

وخلال اقتحام اليوم، بحث الاحتلال أيضًا عن معتز زيبار لكنه لم يجده فأبلغ العائلة بأن عليه تسليم نفسه. علمًا أنه ابن أحد أشقاء رائد، ومن المقرر إقامة زفافه غدًا.

وقد اعتقل الاحتلال عدد من أفراد العائلة فجر أمس، وتم الإفراج عنهم ليلاً.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات دارت بين المواطنين وجنود الاحتلال خلال الاقتحام، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، كما اعتدى الاحتلال على مركبات المواطنين المتوقفة على جوانب شوارع البلدة، مما ألحق ببعضها أضرارا.