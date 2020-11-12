اختفاء آثار جندي إسرائيلي قرب القدس المحتلة

وطن: أعلنت شرطة الاحتلال، الليلة، فقدان آثار جندي إسرائيلي في القدس المحتلة منذ أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من قاعدته العسكرية.

وذكرت الشرطة أن الجندي "شاغي بن دافيد" خرج ظهر الثلاثاء من قاعدته العسكرية في منطقة عناتا قرب القدس متوجهاً إلى منزله، إلا أن آثاره اختفت منذ ذلك الحين، وشوهد للمرة الأخيرة على حاجز حزما القريب.

في حين جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة بتركيز البحث عن الجندي، عبر قوات معززة من جيش وشرطة الاحتلال في المنطقة التي ظهر فيها للمرة الأخيرة قرب القدس.

وبينت شرطة الاحتلال أنه حتى هذه الساعة فجميع اتجاهات التحقيق يجري فحصها.

(صفا)