ضبط مستنبت لزراعة الماريجوانا المخدرة داخل منزل في ضواحي القدس

وطن: ضبطت الشرطة مساء اليوم الاربعاء، مستنبت داخل منزل معد لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة والقت القبض على صاحب المنزل في بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقــات العامـة والاعلام بالشرطة بان قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركز شرطة بدو وبناء على مذكرة تفتيش من النيابة العامة تمكنت من القاء القبض على صاحب منزل مؤلف من طابقين ضبطت بالطابق الارضي مستنبت بداخله 150 شتلة خضراء يشتبه ان تكون اشتال الماريجوانا المخدرة بأطوال مختلفة، بالإضافة الى كمية من عرانيس الماريجوانا واوراقها المجففة معدة للاستخدام وحاضنات ومعدات انارة وتكييف مخصصه لذلك.

وأكدت انه تم توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.