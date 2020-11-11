"الأوقاف" تغلق 4 مساجد في خان يونس بسبب كورونا

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مساء اليوم الأربعاء إغلاق ثلاثة مساجد بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع، وإعادة فتح مسجد في محافظة الشمال بعد انتهاء فترة إغلاقه.

وذكرت الأوقاف في إيجازها اليومي، أنّها قرّرت إغلاق 4 مساجد لمدّة 48 ساعة في خان يونس؛ بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض روادها.

وبيّنت أنّ المساجد الأربعة المغلقة هي "الأمين – المصادفة (عبسان الكبيرة)، التوبة – الجمعية (عبسان الكبيرة)، خالد بن الوليد – فياض (القرارة)، الوادي (القرارة)".

كما أعلنت إعادة افتتاح مسجد "مصعب بن عمير" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد انتهاء فترة إغلاقه.