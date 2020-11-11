مسيرة جماهيرية في قباطية للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد أبو وعر

رام الله - وطن: شاركت جماهير غفيرة، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة ببلدة قباطية جنوب جنين للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الأسير كمال أبو وعر، بدعوة من حركة "فتح"، منطقة الشهيد أبو جهاد.

وجاب المشاركون في المسيرة شوارع البلدة، ورددوا الشعارات المنددة بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وعر، وطالبوا بالإفراج عن جثمانه، كما طالبوا العالم أجمع بالتحرك ووقف الصمت عن جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والحركة الأسيرة خاصة.