الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما نقود مزيفه في رام الله

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاربعاء، على شخصين ضبط بحوزتهما عملات نقدية مزيفه من فئة 200 شيقل إجمالي قيمتها 40 ألف شيقل في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد ورود معلومات من قبل جهاز المخابرات العامة تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة 200 شيقل على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة للمكان وبالبحث والتحري تم القبض على شخص وكان بحوزته مبلغ 5600 شيقل من فئة 200 مزيفه وأفاد بأنه استلمها من شخص آخر يسكن في أحد أحياء المدينة وعلى الفور وبعد استصدار إذن التفتيش من قبل النيابة العامة تحركت قوة من إدارة المباحث العامة للمكان وتم القبض على المشتبه به، وبتفتيش منزله أصولاً عثر على عملات نقدية مزيفه من فئة 200 شيقل إجمالي قيمتها 34400 شيقل.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.