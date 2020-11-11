خربشة توقيع

كتبت عبير طرشان : عيونك الصغيرة تحاول التعرف على الحياة الجديدة وأطراف أصابعك تحتكُّ بالأشياء من حولك، سأضمك إلى وطني وأجلسك على عرش أضلعي، استكنت واطمأننت. لامس وجهي جبينك، كم أنّ دفئك.

لا استطيع وصفه، الأم وحدها تفهمه. مددت أصابعي أتحسس جلدك الناعم...... إنني أشعر بك، لم ادري هل لمستك أم لمست نفسي؟ الآن علمت معنى "من لحمي ودمي". فرحت بقدومك وأهديتني أمومة وليّ العهد. اسمك معتصم.

وثيقة شهادة الميلاد

الاسم: معتصم محمد ابراهيم بكيرات

تاريخ الميلاد: ١٩٩٥/٥/٣

توقيع الوالدين_____________

أشعر بشدة قبضة يديك على أصابعي، تريد أن تقف على قدميك؟؟؟....... لقد وقفت!! مسكت يديك و أمشيتك خطوة خطوة وصلنا أمام مدرستك الإبراهيمية، حيث بدأت السنة الدراسية الأولى لك وأمضيت معك يومك الأول كانت فكرة تركك لوحدك ترعبني لذا بقيت معك كباقي الأمهات ،جلست أراقبك.

حسنًا، أعترف أنني قمت بسرقة النظر إلى مستقبلك.

وجدت يديك تلون كل ما حولك أضفت سحرك إلى أدراج المدرسة ولاقيت تشجيعاً وإعجاباً فكبرت أحلامك وبدأ سحرك يجول شوارع قريتك، وحصلت على المركز الأول في الرسم على فلسطين. ربما كان قوس قزح صديقك ولم تخبرني بذلك. حتى باتت لا تكفيك دولة كاملة وخرجت إلى فرنسا بمنحة وحصلت على المركز الثاني لفئتك العمرية السابعة في الرسم على العالم.

و مازلت أراقبك.

تقف بجانب أولاد عمّاتك استعدادًا لأخذ صورة.تبتسم.

وأبتسم.

لم تكن كأقرانك منذ صغرك كنت تقرأ الكتب وتترجم روايات في فترة العطلة المدرسية تستغل معظم وقتك لتطوير نفسك على المستوى الشخصي والمهني، تتكلم اللغة الانجليزية والفرنسية والعبرية والقليل من الكورية إضافة إلى لغتك الأم. شاب ذا جسم رياضي، يتحدى والدته لتسبقه إلى النادي، وكم سبقتني في كثير من أمور الحياة!!. تعلّمت الجودو والكبويرا "نوع من أنواع الفنون القتالية " في نادي صورباهر وتعلّمت الباركور . وقفت في طريقك لمنعك عنها خوفا عليك، لكنّك ولدي العنيد، في كلّ مرّة أقف في طريقك كنت تقنعني أنّ كلّ شيء بخير و تحت سيطرتك. شاب يطير من عمارة لعمارة من غير أجنحة ،ربما كان طائر ما صديقك ولم تخبرني بذلك. " يما انت مش ابن عيْشة".

عينين ليست بواسعة صاحبتها خطوط جمّلت مبسمك "ما احلاك يما في هالصورة"

هنا عملت في أوتيل رامات راحيل كنت تسير ما يقارب ثلاثة كيلو بين المنزل ومكان العمل ثم غيرت عملك إلى أوتيل ماميلا وسجلت بكلية عزرائيل هندسة في آن واحد .أتعجب دائما من تغير أجواء المنزل إثر حضورك فيها "فرحة الدار معتصم" ولكنك لم تغيرها للأفضل عندما أحضرت ورقة تلزمك بتوقيع الوالدين حتى تتلقى دروس تعليم رخصة الدرّاجة النارية ، وماذا كنت تنتظر منا؟ بالتأكيد نرفض التوقيع. أين جسم الدرّاجة النارية يا ولدي؟ أنت جسمها، وكيف ستحكم التوازن على درّاجة ذات عجلتين هي بطبيعتها أقل ثباتاً ؟ واحد من بين خمسة قتلى أو مصابين هو سائق دراجة نارية وقد بلغ معدل إصابة سائقي الدراجات النارية في حوادث الطرق الخطيرة والمميتة في السنوات الأخيرة حوالي عشرون بالمئة سنوياً.

- معتصم: أنا مش رح أجيب مطور من اللي في بالكم أنا جايب فزبا صغيرة (دراجة نارية صغيرة تصل سرعتها كحد أقصى إلى 120 كيلومتر في الساعة).

- معتصم لا تحاول إقناعنا، أنا وأباك خائفون عليك و لن نوقع الموافقة على دخولك طريق نهايته استلام جثمانك "لا سمح الله".

كطائر العنقاء انتصبت ونحو المستحيل حلقت وأنت أعلم بنفسك حين قلت:

الطريق صعب بلا مستحيلات

تيار النهر أقوى مني اليوم

ولكن أنا بالغد أقوى

و للمستحيل ولدت

عدم ممانعة الحصول على رخصة دراجة نارية

توقيع الوالدين______________

وقَّعنا عقب واسطة جدك لك ولم يمر 10 أيام على عملك في ماميلا، وإذ بخبر في الجريدة (أصغر رسيبشن في إسرائيل) تركت تحججاً بقولك "ما بحب الربطة" عملت على درَّاجة نارية لمطعم (بج أبل Big Apple) "، و مرّة تلو الأخرى تصبح الدرّاجة النارية ذا حجم وسرعة أكبر.

فتحت محلك التجاري الخاص( أكشنها) لتحقق أحلامك بسرعة، أتذكر صورة من أمام محلك وضعتها على صفحة التواصل الاجتماعي( فيس بوك)..

من كان يجهلك؟ أنت علم في قريتك ،شاب عشريني بعمر سبع سنين أو ربما أكبر قليلا.لا أعلم. كنت تدخل أطفالاً لا يملكون المال إلى محلك أكشنها كي يلعبوا وترى سعادتهم التي صنعتها أنت بيديك.

احتجَّت صغار القرية بطريقة غير مباشرة عليْ عندما سُئلت عنك.

- أين مبتسم؟ نريد مبتسم

وكأنهم يقولون لي كان يجدر بك تسميته مبتسم مذ ولادته. كيف لي أن أخبرهم أنك فُقْت توقعاتي كلها؟. كنت" رَظِي كثير" و"صاحب صاحبك "كبير أو صغير.

-أخاطبه بخوف غلبه الحزم:" معتصم هالمطور رح يقتلك وقعت أكثر من مرّة وربنا سترك ورجعتلي، أنا خايف تروح وما ترجع، جيب سيارة شو بدك فيه؟

بِضَل المطور أخطر من السيارة، يما كل يوم بتروِّح في عالدار بقول الحمد لله طلع من ثِمْ الموت، بَضَلْ صاحيي أستناك، بخاف أرن عليك وترد وانت عالمطور"

- معتصم : يما، لو أكون في حضنك رح أموت ما تحرميني من روحي.

كلّما وقع حادث لسائق درّاجة نارية أريه الحادث في سبيل إقناعه تركها أو حتى الحذر.

معتصم: أنا مش زيهم، أنا بعرف وواعي بخطورات المطورات وبالأخص الأحجام الكبيرة.

ليش بركبه؟

زمان أوَّل ما بلش الموضوع أخذت المطورات عجقة شباب، بس بعدها اتعمقت بعالم المطورات. الموضوع مش موضوع سرعة وعجقة، لمَّ أطْلع عالمطور حتى لو فزبا بنسى الدنيا بتصيبني فرحة لا إرادية. لو بعدت عنه أشتاقله .على الشارع أنا والمطور وبس، ما في إشيء براسي غيره وحتى بعد سنين لليوم الخوف موجود. الرعب من قوته واللّي لازم اتسيطر عليه وتحكمه.

ما بتخيل حالي بدون مطور بصيبني اكتئاب وكريزا الحذر أهم إشيء في عالم المطورات والسرعة والحركات بس بالأماكن المخصصة والبعيدة عن البشر الله يحمينا كلنا ويبعد عن الأمة كل شر.

أخيرا أقدمت على ترك الدرّاجة النارية واعدا لي بعد آخر حادثة لك "جبرة خاطر إلي بس". حمدا لله على شفاء كتفك وذهابك إلى محلك أكشنها ،وها هي حياتك تستمر ورأيت لك عروسا.

-ناديته: معتصم ساعد والدك في تنظيف بركة السباحة قبل ذهابك إلى أكشنها.

- معتصم :حاضر يما

لم أجده في المنزل بعدما أحضرت أخيه الصغير كنان من المدرسة.

من سيرسل الغداء لمعتصم الآن؟

يزن وهو ابني الأوسط: أكشنها مسكر.

بدأت أقلق عليه ،أين ذهب؟

حمدا لله أنه وعدني على تركه الدرّاجة النارية أستطيع الاتصال به دون خوف

- ألو معتصم...... وين انت؟

أنا صاحب معتصم، معتصم وِقع عن المطور وتعالي على المستشفى مع أبو معتصم.

توقعت أن الموضوع خطير" بس أكيد مش موت."

خرج الطبيب وأخبرنا أن جسد معتصم قوي وتحمل الضربة

وضعت يدي على قلبي وتنهدت بنفس عميق أزاح ما كان مثقلا عليه... الحمد لله رب العالمين" طالما الضربة مش على الراس كله بنجبر". معارف معتصم يبالغون في حضورهم إلى المستشفى امتلأ المكان حتى أجبرت الشرطة الموجودين على المغادرة.

الطبيب ينادي: أبو معتصم وإم معتصم

بعد اطباق الشفتين، رفع بصره الينا ،وأماء بيديه:

- حاولنا بس ما طلع بإيدنا إشي.

أبو معتصم :بثقل لسان وضيق نفس، لا إله إلّا الله. الصوت الأخير. بعدما عاد وعيي. هل تريدين رؤيته؟ آه طبعا أكيد. وضعت يدي على صدره ولم أنسى ملمسه.... يما اصحى.... يما اصحى.... يما انت قدها.

أبعدوني عنه وأغلقوا عينيه... أسلاك أجهزة مربطة ولدي وسرير يحتجزه... المشهد الأخير. ولم أرى سوى الظلام أعرف للمرة الثانية معنى من "لحمي ودمي" لكنها موجعة جدا عن التي سبقتها.

رخصة الدفن

تاريخ الميلاد: ١٩٩٥/٥/٣

تاريخ الوفاة : ٢٠١٧/١١/١١

توقيع الوالدين__________

خربشة توقيع تختلف باختلاف مضمونها، كنت ستوقع عقد قرانك، بدلا عن ذلك وقعنا استلام جثمانك.

جاءوا لأخذ العزاء ولم يعزني أحد أو ربما قاموا بذلك.

لم أنا هنا؟ من أرجعني إلى البيت؟ يجدر بي البقاء مع معتصم في المستشفى تركته وحده. الله يقومك بالسلامة يما.

- بدك اتشوفي يا ام معتصم؟

ذهبت لرؤيته بعد غسله وتكفينه ،ونزلت دمعته وأختي مسحتها بيدها

-وقالت لي: لو لم اراها ومسحتها انا بيدي لما صدقتك.

نزلت دمعته لأنه أوصلني لمرحلة كنت أخشاها، ولدي نزلت دمعته وقال لي: " رحت أتصور آخر صورة مع اصحابي على المطور، ما رديت عليك يما."

بعد العزاء بدأت حواسي ترجع شيء فشيء.

لماذا ...لماذا لم تأخذوني معه عند الدفن... إلى مرقده الأخير، كنت سأعينه عند السؤال.

راقبته البارحة وغادر اليوم وما زلت أنتظره...

- روّح معتصم؟

- الحمد لله رب العالمين

- إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ماذا تنتظرون يا أولاد أمهاتكم؟ لا تبرروا تعلقكم بخردعة حديد، تغّركم بهيكلها وسرعتها ،خدعتكم بقولها (إن سيطرتم علي فأنتم الأقوى والأكثر ثقة)

ستهوي بكم كعادتها وتأخذ إنسان آخر. " الحديد ظَلْ ومعتصم راح"