"بلاطة" يقفز إلى صدارة المحترفين بعد فوزه على "هلال القدس" بثنائية

وطن: قفز فريق مركز بلاطة "الجدعان" إلى صدارة دوري المحترفين بكرة القدم، بعد فوزه على هلال القدس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجامعة الأمريكية في جنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث.

واعتلى بلاطة الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن "الامعري"، و"حبل المكبر"، و"الظاهرية"، أما الهلال فتلقى خسارته الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

المباراة في شوطها الاول جاءت متكافئة من حيث الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات .

وحمل الشوط الثاني رياح التغيير، وتبادل الفريقان الهجمات، وكان الهلال الاقرب بعد اضاعته هدفا محققا عبر البديل ايهاب شاهين عندما مرت كرته بجوار القائم الايسر (75).

وانتظر الجدعان حتى الدقيقة 77 ليدك شباك الهلال بواسطة محمود أبو وردة الذي استغل كرة من البديل عاطف ابو بلال، وعلى الطاير ومن داخل المنطقة سددها قوية في زاوية الحارس اليسرى.

بعد الهدف بثلاث دقائق عُرقل عاطف ابو بلال داخل منطقة الجزاء واحتسب الحكم ضربة جزاء، ترجمها نفس اللاعب لهدف.