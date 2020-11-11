محدّث| اعتقال 10 شبان خلال المواجهات الدائرة عند المدخل الشمالي للبيرة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، 10 شبان على الأقل خلال المواجهات الدائرة قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال نصبت كمائن لمجموعة من الشبان خلال المواجهات، واعتقلت سبعة منهم على الأقل.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق، بعد اطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في أعقاب وصول مسيرة في إطار فعاليات إحياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.