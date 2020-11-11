صور| جماهير غفيرة تشيّع جثمان الدكتور صائب عريقات في أريحا

وطن: شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مدينة أريحا، اليوم الأربعاء، جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع بعد إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخيرة من أمام منزله بحي الخديوي وسط مدينة أريحا، إلى مسجد المدينة القديم، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، الذي جلل بالعلم الفلسطيني، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية.

وكان جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قد شيّع بمراسم رسمية بمشاركة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وشخصيات من فلسطينيي عام 1948، وأفراد عائلته، في مقر الرئاسة برام الله.