الرئاسة ردا على غانتس: مستعدون للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات، أو بالتزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة.

جاءت تصريحات أبو ردينة، تعقيباً على دعوة وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، الفلسطينيين إلى الانضمام للمفاوضات "بدون شروط مسبقة".

وقال غانتس أمس الثلاثاء: "القيادة الفلسطينية لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلي عن الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا من أجل إيجاد حل".