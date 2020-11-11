الاحتلال "يشرعن" 1700 وحدة استيطانية بالضفة

وطن: "شرعن" وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، 1700 وحدة استيطانية، في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة الأنباء الرسمية، إن غانتس وافق على "شرعنة" وحدات استيطانية كان عليها خلاف بين الجيش والمستوطنين، مقامة على أراضي المواطنين.

وأشار الى ان الوحدات الاستيطانية التي تم شرعنتها، تقع في مستوطنات، "بيتار عيليت، ومعالي ادوميم، وموداعين، وعيلتيت، وارئيل، ويتسهار، وعطروت، وحلميش، وادورا، وعتنائيل"، المقامة على أراضي المواطنين