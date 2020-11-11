شاهد | الاحتلال يقتحم "كوبر" ويعتقل 5 مواطنين بينهم سيدة

رام الله-وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الأربعاء، قرية "كوبر" شمال غرب مدينة رام الله، واعتقلت 5 مواطنين بينهم سيدة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وشنّت حملة تفتيش وتخريب في المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم سيدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال عاثوا خرابا في ممتلكات ومنازل المواطنين في كوبر، تمثلت بإطلاق الرصاص الحي وتفجير وتكسير الأبواب والأثاث.

وعرف من المعتقلين: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة الأسير المحرر رائد زيبار.