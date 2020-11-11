أول زيارة "معلنة" لوزير خارجية البحرين إلى دولة الاحتلال

وطن: أعلن وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، ليلة أمس، الثلاثاء، أن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيجري أول زيارة "معلنة" إلى دولة الاحتلال الأسبوع المقبل.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الزيارة ستجري على الأرجح الخميس المقبل، وستكون أول زيارة علنية الى إسرائيل يقوم بها وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء إعلان أشكنازي متزامنا مع إقرار الكنيست، مساء الثلاثاء، اتفاق التطبيع مع البحرين الذي اعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "رافعة كبيرة للاقتصاد".

وقال نتنياهو: "صادقنا في الكنيست على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والبحرين. اتفاقية السلام هذه رافعة هائلة لاقتصادنا وسيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين. شاهدوا ما يحدث الآن بفضل اتفاقيات السلام التي أبرمناها: تواصل السفن القادمة من الإمارات تفريغ حمولتها في ميناء حيفا".

وأضاف: "أصبحت الرحلات الجوية إلى الهند، بفضل المرور عبر أجواء السعودية، أقصر وأرخص. بفضل السلام، سنتمكن من ربط خطوط نقل النفط من الخليج إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا. هذه ثورة حيوية حقيقية".

وكانت دولة الاحتلال والبحرين وقعتا على "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر.