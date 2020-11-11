أجواء دافئة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

وطن: لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون حول معدلاتها إلى أعلى بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا.

وفي ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وبارداً نسبياً في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموما.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ومعتدلة في الجبال نهارا مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة يكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وباردا نسبيا في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة عموما.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، ومائلة للاعتدال في الجبال نهاراً مع ظهور للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وباردا نسبيا في الجبال العالية. وتكون الرياح شمالية شرقية مع هبات نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء خريفية مستقرة ودافئة في المناطق السهلية والساحلية، ومائلة للاعتدال في الجبال نهارا مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس مائلا للبرودة بوجه عام وباردا نسبيا في الجبال العالية مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية.