نحو مليون و387 ألف ناخب أردني يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ19

وطن: أدلى مليون و387 ألفا و679 ناخبا أردنيا، منهم 749621 ذكورا، و638075 إناثا، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد تمديد إضافي للاقتراع لمدة ساعتين، وبنسبه تصويت وصلت إلى 9ر29 بالمئة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وباشرت لجان الفرز في 23 دائرة انتخابية أعمالها لتحديد هوية أعضاء مجلس النواب الجديد، وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن عملية الاقتراع لم تشهد أية حالة خرق صحي، وبين أن الهيئة تعاملت مع كشف للمرضى من قبل لجنة الأوبئة للمرضى النشطين خلال الـ10 أيام الأخيرة، موضحا أن الهيئة تعاملت مع خروقات وتجاوزات مشابهة مع الحالات السابقة باستثناء "انتحال الشخصية".

وأوضح أن تمديد الاقتراع جاء نتيجة الاقبال على الصناديق، كما أن سلامة الإجراءات وحفاظها على سلامة وصحة المواطن شجعت الكثير من المواطنين على الإقبال على التصويت.

ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية للانتخابات بالظهور خلال ساعات، فيما تعلن الهيئة النتائج النهائية مع عصر الأربعاء على أبعد تقدير، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني.