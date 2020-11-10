جنين: إضراب تجاري حدادا على روح شهيد الحركة الأسيرة كمال أبو وعر

وطن: أعلنت حركة "فتح" في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، الإضراب التجاري حدادا على روح شهيد الحركة الأسيرة كمال أبو وعر.

كما أعلنت عن تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية غدا الأربعاء، تنديدا بممارسات وإجراءات إدارة سجون الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي، التي أدت الى استشهاد الأسير أبو وعر، اليوم، وعشرات الأسرى ممن سبقوه.

ونعت حركة فتح في جنين عبر مكبرات الصوت الشهيد أبو وعر وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على استشهاده.

وكان قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان، كمال أبو وعر (46 عاما)، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الاحتلال بقتل الأسير كمال أبو وعر من خلال تركه فريسة لمرض السرطان.

والشهيد أبو وعر من مواليد عام 1974، أصيب بسرطان الحنجرة نهاية العام المنصرم، وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس "كورونا" في شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع في حينه، إلى إحدى مستشفيات الاحتلال، وأجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، ونقلته إدارة السجون وضمن إجراءاتها التنكيلية وبعد فترة وجيزة إلى ما يسمى بسجن "عيادة الرملة"، ليرتقي اليوم شهيداً في مستشفى "أساف هروفيه"، وذلك بعد فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً.