جنين: الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يقتحمون موقعا قرب سيلة الظهر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري، وأعاقت تحركات المواطنين على حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد غرب جنين، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين موقعا جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر علاء البيطاوي على حاجز طيار في المحافظة.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين موقعا بالقرب من سيلة الظهر تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، فيما أعاق جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز "دوتان"، تحركات المواطنين بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.