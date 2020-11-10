حزب الشعب ينعى الأسير أبو وعر محملاَ الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

وطن: حمل حزب الشعب الفلسطيني، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير كمال أبو وعر (46 عاماَ) الذي قضى نتيجة إهماله الطبي وهو داخل سجون الاحتلال، حيث كان يقضي محكوميته الجائرة بالسجن والبالغة 6 مؤبدات وخمسون عاماَ.

ودعا حزب الشعب الفلسطيني في بيان صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الانسان، للقيام بدورها تجاه أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، موضحاَ بأن الأسير الشهيد كمال أبو وعر كان يعاني من مرض السرطان، ورغم حاجته الماسة للعلاج المناسب له، إلا أن سلطات الاحتلال وأجهزتها لم تستجيب لكل الدعوات والاستغاثات التي صدرت الهيئات الرسمية والشعبية والجهات القانونية والطبية لإنقاذ حياته.

وفيما أكد الحزب أن سلطات الاحتلال تتعمد الإهمال الطبي لأسيراتنا وأسرانا وترفض نقلهم الى مستشفيات خارج السجون، طالب بتكاتف كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لإجبار دولة الاحتلال على توفير كل متطلبات الحماية والسلامة والرعاية الصحية لأسرى شعبنا كافة، وتطبيق جميع القوانين والاتفاقيات الدولية عليهم والإفراج الفوري عن المرضى والأطفال منهم، وتسريع إجراءات مقاضاة دولة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب فيها.

وفيما دعا الحزب في بيانه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها المطلوب تجاه جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التستر عليها، نعى الشهيد الأسير البطل أبو وعر، وتقدم من عائلته وشعبنا بالتعازي الحارة، معاهداّ على التمسك بالأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء والأسرى.