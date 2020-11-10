الرئيس: إجراء الانتخابات هو خيار استراتيجي من أجل الوحدة وطي صفحة الانقسام

وطن: أكد الرئيس محمود عباس أن إجراء الانتخابات هو خيار استراتيجي من أجل الوحدة وطي صفحة الانقسام.

وقال الرئيس خلال كلمته في الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، " مهما طالَ الزمنُ وزادتِ الضغوطاتُ والاتهاماتُ الباطلةُ وتزييفُ الحقائق فلنْ نتنازلَ عنْ أيِ حقٍ منْ حقوقِنا المشروعةِ".

وأضاف: في وسطِ كلِ هذهِ الصعابِ التي نعيش يظلُ سلاحُنا الأقوى للصمودِ والثباتِ ومواصلةِ البناءِ هو وحدةُ شعبِنا وأرضِنا.

وأكد الرئيس في الذكرى "على العهدِ باقونَ وللأمانةِ حافظون وسنبقى أوفياءَ لأرواحِ شهدائِنا ودماءِ جرحانا وعذاباتِ أسرانا".

يتبع..