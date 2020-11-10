بطل من الزمان القريب



كتبت: هبة عودة

اليوم أتممت عامي الواحد والعشرون سنة، لقد كبرت سنة أخرى في ظل هذا الاحتلال، أيعقل أن تتحرر فلسطين وأنا بالعشرين؟؟؟

الأم: ان شاء الله يا ابني

خالد: ان شاء الله

هذا خالد شاب محب للحياة والأصدقاء الأم والوطن، لديه خط احمر، اشتياقه لتحرير فلسطين مثل اشتياق أم فقدت رضيعها في مذبحة ياسين ، وأصابها الجنون لعودته الى أحضانها، لكنها أيقنت قبل لحظاتها الأخيرة بأن وجود ابنها بين يديها وهم وطفلها رحل ولن يعود، لكن بإذن الله الوطن لن يكون الوهم سيكون التأكيد.

خالد بعمر السابعة عشر عام قامت قوات الاحتلال باعتقاله.. اعتقلوا خالد الطفل!!!،

الأم تبكي بحرقة : ابني ابني اتركو ابني ماذا تريدون منه؟ ماذا فعل لكم؟ لماذا كل هذا الحقد على أطفالنا وبناتنا وشبابنا.

كابتن الاحتلال: روحي هيك ابعدي أحسن ما أضرب ابنك أمام عينيك.

خالد: ما تحكي مع أمي هيك، بدك تعتقلني أنا احكي معي أنا.

كابتن الاحتلال: اسكت ما تحكي، اسكت ولا صوت.

اعتقلوا خالد وذهبوا وبقيت الأم والأخت يبكين على فراقه، وما أصعب هذا الفراق عندما يكون العدو السبب،

مضت الأيام حتى تمكنوا من معرفة مكان خالد أخيرا ، بعد ما بقي بالمسكوبية عشرون يوما تحت التحقيق ، انتقل الى سجن عوفر، وقام بالإتصال على أمه، وكأنه يراها أمامه وليس فقط يسمع صوتها.

رن تلفون الأم في الساعة الثامنة صباحا، ولكنها ترددت في الرد لأنه رقم غريب، ردت الأم وعند ما سمعت صوت ابنها انهارت الدموع من عينيها بغزارة ،

الأم: يا حبيبي يا ابني يا الله يحميك، طمني عنك شو عملوا فيك احكيلي.

خالد: اطمني أنا بخير المهم انت طمنيني عنك؟

الأم: احنا بخير وما تهمل همنا المهم أنت دير بالك عحالك

خالد: لا تقلقي يا امي، غدا محكمتي، تعالي لحتى أشوفك.

الأم: إن شاء الله يا ابني الله يحميك بكرا بشوفك الله يفرجها عليك.

انتهى الحديث بين خالد والأم، وجاء يوم المحكمة، وذهبت الأم ورأت ابنها، وصار أكثر من محكمة وكل مرة تأجيل

لحتى جاء يوم وانحكم خالد سنتين، بقي على عودته لبلده 6 شهور ولكنها ست سنين في نظر خالد وأمه.

مضت الأيام وجاء اليوم الذي سيفرج عن خالد، تزينت البلد بأعلام فلسطين، وكأن هذا اليوم هو يوم عيد، لكن هذا الفرح امتزج بالحزن لأنه رح يترك وراه شباب كثار وأغلبهم مؤبدات فرجها الله عليهم.

وصل خالد الى بلده والجميع يهتف باسمه، رجع خالد إلى حضن أمه ولأصحابه، رجع الشهم لأهل بلده ، ومثل ما عرفناه خالد الأصيل الشب اللي عنده نخوة ، يحب الحياة والوطن ويغار على ترابه.

وبتاريخ واحد وعشرون من سبتمبر لعام الفان وستة عشر، انطلقت انتفاضة السكين بأنحاء الضفة، وفي كل جمعة يخرج الشباب في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكثير من الشباب يتعرضون للإصابة وللاعتقال، وكان الصهاينة إذا رأوا شخص على مفرق عصيون يقومون بإطلاق النار عليه، ويقومون بوضع سكينة على جنبه ليتهموه أنه قام بعملية طعن، وبقي الحال على هذا المنوال، لكن الشباب ما وقفوا أبداَ مظاهرات الجمعة، وفي التاسع عشر من فبراير يوم الجمعة دخل الصهاينة الى بلدة بيت فجار دخلوا للشغب، راحوا يرمون شرهم على الشباب، كان الجو بارداً، والوقت قريب للمغرب، وفجأة جو غريب خيَم على أهل البلدة، أعلنوا عن إصابة شب، ولكن لا أحد يعرف من هذا الشب، لأنه تم إصابته واعتقاله، وبعد فترة قصيرة تم التعرف على هذا الشاب إنه خالد طقاطقة، هذا الخبر الذي كان صدمة على أهل بلده وعلى كل شخص يعرف هذا الإنسان.

وفي الرابع والعشرون من شهر فبراير تم إطلاق سراح جثمانه، وكان يوم ولا أصعب منه على أهله وأصحابه وأهل بلده، توقف الجميع عن أشغاله لكي يزفوا هذا العريس البطل.

شعور ولا أصعب عندما يكون ابنك بحضنك وفجأة يصبح بحضن التراب، يا ترى التراب حنون على ابني، هالسؤال بتسأله كل أم بتخسر ابنها، زفة خالد كانت كبيرة كثير، الكل زفه بقلب موجوع ويا شهيد دمك غالي ما بروح، الشهيد ارتاح والأرض لسة ما ارتاحت.

هذه كانت قصة خالد الشهيد البطل، وهناك كثير من الشهداء الذين ما زالت جثامينهم عند الاحتلال ويرفض تسليمهم، لقضاء حكم غير معروف.