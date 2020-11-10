الاتحاد الأوروبي ينعى الراحل عريقات

وطن: نعى الممثل الأعلى نائب رئيس الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، الذي توفي اليوم، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال بوريل في بيان له، وصل وطن، "تلقيت بحزن شديد خبر وفاة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات اليوم".

وأضاف: أن وفاته تمثل خسارة عظيمة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام بالشرق الاوسط. لقد سعى د. عريقات وبلا كلل لتحقيق الطموحات المشروعة لشعبه. وكمشارك رئيسي في مفاوضات اتفاقيات اوسلو، دافع دوماً عن حل الدولتين العادل والدائم المتفاوض عليه، كحل للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وتابع: كما اسهم شخصياً في تطوير العلاقات الوثيقة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي. إنني أشعر بالامتنان له لمساهمته في هذا السياق.

وتقدم بوريل "بالتعازي القلبية لاسرته ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولشعب فلسطين".