وصول جثمان الراحل عريقات الى المستشفى الاستشاري برام الله

وطن: وصل جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

ومن المقرر أن تقام للراحل عريقات مراسم تشييع رسمية، بحسب ما أفاد به نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، حيث سيصل الجثمان الى مقر الرئاسة الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء، وسيتم استقباله ضمن مراسم عسكرية رسمية، ثم يسجٌى جثمانه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، قبل أن ينطلق الجثمان من مقر الرئاسة في رام الله الى مدينة اريحا للصلاة عليه ومواراته الثرى.

وتوفي عريقات، صباح اليوم، متأثرا باصابته بفيروس كورونا. وقد نعى الرئيس محمود عباس، باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة، إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، عريقات.

وكان الراحل عريقات قد نُقل لمستشفى هداسا في القدس المحتلة، بعد اصابته بفايروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، في 18 تشرين اول/اكتوبر الماضي.