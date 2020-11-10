غدا.. تحقيق استقصائي لوطن: الاسترداد الضريبي يدفع المزارعين لفلاحة المستوطنات

رام الله- وطن: تنشر شبكة وطن الإعلامية غدا الأربعاء، عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها الاجتماعية تحقيقا استقصائيا جديدا، بعنوان "الاسترداد الضريبي يدفع المزارعين لفلاحة المستوطنات".

وقد أجرت وطن خلال هذا التحقيق مقابلات معمقة مع مختلف الأطراف المتعلقة بملف قانون الاسترداد الضريبي للمزارعين، كشفت من خلالها أن العمل على القانون متعطل منذ شباط من هذا العام وحتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة للمزارعين.

المزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الملف، تجدونها غدا في التحقيق..

انتظرونا..