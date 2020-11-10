الاحتلال يحرم عائلة الأسير المعزول محمد خليل من زيارته

وطن: تواصل إدارة سجون الاحتلال، منذ قرابة العام، في حرمان عائلة الأسير محمد جبران خليل (37 عاماً)، من زيارته.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير محمد خليل وهو من بلدة المزرعة الغربية في رام الله، والمحكوم بالسّجن المؤبد إضافة إلى (25) عاماً، يُعاني أوضاعاً نفسية وعصبية صعبة، نتجت بسبب ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام2006، ورغم وضعه النفسي الصعب تواصل إدارة السجون عزله إنفرادياً منذ سنوات، وتُمعن في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقه، ومنها حرمان عائلته من زيارته.

ووفقاً للعائلة فإن إدارة السجون، تتذرع في كل مرة تذهب فيها العائلة لزيارته، بنقله من السجن، وكان آخرها من عزل "أوهليكدار" إلى عزل سجن "ريمون"، علماً أن الأسير فقدَ خلال فترة اعتقاله والديه، وساهم فقدانهما في زيادة معاناته.

وأكد نادي الأسير أن استمرار عزل الأسير محمد خليل، وحرمانه من الزيارة، والتعمد بنقله المتكرر بين السجون، جريمة، خاصة مع استمرار تفاقم وضعه النفسي.

ووجهت عائلة الأسير محمد خليل مطالبتها لكافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال، بالسماح لها بزيارته، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة له.