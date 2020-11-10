المبادرة الوطنية تنعى القائد و المناضل الوطني صائب عريقات

وطن: نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و أمينها العام د.مصطفى البرغوثي و قيادتها وهيئاتها في فلسطين و الشتات إلى شعبنا القائد الوطني و المناضل الفلسطيني البارز أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صائب عريقات .

وتقدمت المبادرة في بيان النعي الذي وصل وطن، بأحر التعازي و أصدق مشاعر المواساة من الرئيس محمود عباس ومن الأخوة في قيادة حركة فتح، ومن عائلة الفقيد وزوجته وأبنائه و كريماته وعموم آل عريقات الكرام سائلة الله عز وجل له المغفرة و الرحمة و أن يكرم مثواه و يلهم أهله و ذويه و إخوانه و رفاقه الصبر و السلوان .

