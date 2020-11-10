وفاة صائب عريقات

رام الله - وطن: توفي صباح اليوم الثلاثاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عضو لجنتها المركزية، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما ونعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم على صفحته على موقع الفيس بوك صائب عريقات، قائلا "عليك أحسن السلام ولروحك الرحمة" مرفقا عبارته بصورة عريقات.

وكان عريقات قد نُقل بعد اصابته بفايروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ1948، في 18 تشرين اول/اكتوبر الماضي