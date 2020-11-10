الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و189 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء 2091 فحصًا مخبريًا.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة المواطنة فايزة يوسف أبو مدين (72 عاما) في مجمع الشفاء الطبي، والمواطنة الهام محمود إبراهيم شبير (65 عاما) في مستشفى غزة الأوروبي، والمواطن محمود سلمان المغني (72عاما) في مجمع الشفاء الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 8931 إصابة، بينها 3013 حالة نشطة، وتعافي 5876 حالة مصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 42 حالة.