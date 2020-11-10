طائرة "إسرائيلية" تعبر إلى الهند من فوق مكة المكرمة

وطن: حلّقت طائرة "إسرائيلية" فوق مدينة مكة المكرمة السعودية خلال رحلتها إلى الهند، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقلت "يديعوت" عن محرر شؤون الطيران في الصحيفة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، قوله "جميل جداً: طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار بن غوريون (بتل أبيب) إلى الهند عبر إثيوبيا، ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية".



وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة، بتوثيق لإحدى شركات تتبُّع حركة الطائرات يُظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يساراً وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

فيما لم يصدر تعليق من السلطات السعودية على الأمر.

يُذكر أنه في أواخر أغسطس/آب 2020، انطلقت من مطار بن غوريون أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبوظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.