حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابًا وداهمت عددًا من المنازل في مدينتي نابلس وجنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الماتورات شرقي نابلس، واعتقلت الشاب معاذ الغندور من منزله بإحدى العمارات السكنية.

كما اقتحمت قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي رام الله، واعتقلت كلا من: أدهم أمجد عفانة ( 24 عاما)، ويزيد حامد عقيلية (20 عاما)، وسند جبارين (23 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها.

واقتحم جيش الاحتلال سيلة الظهر قضاء جنين، واعتقلت الشاب نايف القاضي، وتخلل ذلك تحطيم محتويات منزله قبل اعتقاله.

كما اقتحم جيش الاحتلال، بلدة يعبد جنوب جنين، واعتقل الشاب محمد أحمد حمارشة.

كما اعتقل الاحتلال الشابين براء أبو ناعسة وحبيب سعيد ناطور من مخيم جنين أثناء مرورهما على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وفي ساعات الليل الاولى، شهدت بلدة كفر قدوم مواجهات من قبل اليات الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الشقيقين محمد ومؤمن مأمون محيسن من قرية العيساوية بالقدس المحتلة. اضافة الى الشابين عمار حناين وإياد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل.