قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل إنارة وسط قطاع غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، النار تجاه الأراضي المحاذية شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قنابل ضوئية في سماء المنطقة؛ دون وقوع إصابات.

وأفاد عيان بإطلاق قوات الاحتلال على فترات قنابل إنارة قرب "تبة المهيري وموقع أبوصفية" شرقي مدينة دير البلح ومنطقة المصدر تزامنا مع إطلاق نار تجاه المناطق الحدودية.

وأوضحوا أن قوات الاحتلال أطلقت النار بالتزامن مع مواصلة إطلاق قنابل ضوئية في أ جواء السياج؛ وإطلاق نار مباشر تجاه نقطة للضبط الميداني بمنطقة أبو صفية بين دير البلح والمصدر.

"صفا"