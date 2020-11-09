في ثاني خطاب له بعد إعلان فوزه.. بايدن: سأكون رئيسا للجميع ولقاح كورونا سيكون مجانيا

وطن: قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيكون رئيسا للجميع، وأكد أن لقاح فيروس كورونا سيكون مجانيا، مشددا على ضرورة وحدة الأميركيين والعمل معا لمكافحة الفيروس.

وأشار بايدن -في خطاب تلفزيوني- إلى أنه قد آن الأوان لوضع الخطاب الحزبي جانبا والتوحد لهزيمة كورونا والتوصل إلى لقاح آمن وفعال.

وشدد الرئيس المنتخب على ارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا "سنستعيد القيادة الأميركية على المستوى الدولي للتغلب على جائحة كورونا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن عن تشكيل فريقه لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه يرى مؤشر "أمل" في إعلان شركتين عن لقاح فعال ضد كورونا، فيما أكدت نائبته كامالا هاريس استعدادهما لمكافحة الفيروس وإعادة بناء الاقتصاد.

وأكد أنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته للجائحة، مما يشير إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة "كوفيد-19".

وفي تعليقه على إعلان شركتين عن لقاح جديد، قال بايدن "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساهموا في تحقيق هذا الاختراق وفي إعطائنا سببا للشعور بالأمل".

لكنه أضاف أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة ضد "كوفيد-19" سيستغرق أشهرا إضافية.

وقالت الشركتان الأميركية "فايزر" (Pfizer) والألمانية "بيونتيك" (BioNTech) إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد 7 أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يوما بعد الجرعة الأولى.

وأصدر الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس بيانا عن أنشطتهما لليوم الاثنين.

ووفق البيان، فإن بايدن وهاريس يتلقيان إحاطة من مستشاري الفريق الانتقالي بشأن جائحة كورونا، ويعقدان اجتماعات مع الفريق الانتقالي.

وفي تغريدة على تويتر، قالت هاريس: أنا وجو بايدن جاهزان للسيطرة على فيروس كورونا وإعادة بناء اقتصادنا.

كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سوق الأسهم ارتفع بشكل كبير، وأضاف في تغريدة على تويتر أن هناك لقاحا لفيروس كورونا سيكون قريبا وفعالا بنسبة 90%.

معركة قضائية

في الجانب الآخر، لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يصر على أنه الفائز في الانتخابات التي يرى أنها تعرضت للتزوير والتلاعب.

ونقل موقع أكسيوس عن قادة في الحزب الجمهوري ومقربين من الرئيس ترامب قولهم إن المعركة القضائية لقلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن قد تستمر شهرا أو أكثر.

وذكرت مصادر الموقع أن هذه المعركة القانونية محكوم عليها بالفشل على الأرجح.

وأورد الموقع أن هناك جهودا داخلية لثني الرئيس ترامب عن مواصلة الهجوم بنفس طريقة محاميه الشخصي رودي جولياني -الذي يحث ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة- في وقت يتحدث بايدن بشكل يومي عن رسائل الوحدة وتجاوز الخلافات.

في المقابل، نقل الموقع عن مقربين من ترامب قولهم إن الأخير ليست لديه أي خطط للدعوة إلى الوحدة الوطنية، وقال أحد الجمهوريين إن "ترامب غاضب ومتقلب وبائس" وفق تعبيره.

وتابع المصدر ذاته أن هناك انقساما كبيرا في الدائرة الداخلية القريبة من ترامب، بين من يدافع عن مواصلة المعركة القضائية وأولئك الذين يحاولون دفع الرئيس للاعتراف بالهزيمة.

وكان موقع أكسيوس نقل عن مستشارين لترامب تأكيدهم أن الرئيس سيعقد تجمعات مماثلة لتلك التي أجراها أثناء حملته الانتخابية للاعتراض على نتائج الانتخابات.

كما نقل الموقع ذاته أن حملة ترامب ستعلن عن فرق مهمتها لمتابعة إعادة فرز الأصوات في ولايات رئيسية.

وفي إطار مسار المواجهة القضائية، قررت حملة ترامب تعيين النائب الجمهوري دوغ كولينز لقيادة الفريق القانوني المكلف بمتابعة إعادة فرز أصوات جورجيا.

وفي خضم كل ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية قولهم إن مجلس الأمن القومي الأميركي لم يتلق بعد أي توجيهات بشأن النقل المقبل للسلطة.

وقال أحد المسؤولين للشبكة إنه يعتقد أن تكون الأمور فوضوية، حسب تعبيره.

ووفقا للشبكة، فإن العادة جرت أن يقوم مجلس الأمن القومي بإجراءات نقل السلطة مبكرا لكونه الجهة المعنية بقيادة العملية التي ستتبعها وكالات أخرى، كما أن المجلس يعمل في مجال استخباراتي حساس يتطلب بروتوكولا خاصا خلال فترة الانتقال الرئاسي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت إن إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة المعينة من قبل الرئيس ترامب تؤخر إجراءات البدء بالعملية الانتقالية برفضها التوقيع على رسالة تسمح لفريق الرئيس المنتخب بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.

وتتضمن مسؤوليات ميرفي التوقيع على الأوراق الرسمية التي تسمح للفريق الرئاسي الانتقالي بالوصول إلى المكاتب الفدرالية للبدء بعملية انتقال السلطة.

المصدر : الجزيرة