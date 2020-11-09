تسجيل 375 إصابة جديدة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال هذه الفترة.

وبحسب معطيات "الصحة الإسرائيلية"، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 7,945، بعد تعافي 309,163 (603 حالات تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 319,784، في حين استقرت حصيلة الوفيات الإجمالية عند 2,676 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 332، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 144 حالة.