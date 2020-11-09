كهرباء القدس: لقد رفعنا مستوى الجهوزية لاستقبال فصل الشتاء
09.11.2020 06:54 PM
وطن: أكد م.صلاح علقم، مدير ادارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، أن الشركة رفعت من مستوى الجهوزية لأستقبال فصل الشتاء، وذلك عبر تشغيلها لمحطة قلنديا أولاً، والصيانة وغسيل الشبكات التي قامت بها طواقمنا ثانياً.
وأضاف م.علقم في تصريح صدر عنه اليوم الاثنين، لقد نجحنا في تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء، والتي ستحد بشكل ملحوظ من الانقطاعات في التيار الكهربائي بمناطق امتيازنا، مؤكداً أن تشغيل المحطة سيؤدي الى تحسين أداء النظام الكهربائي، والذي يندرج ضمن خطتنا الخمسية.
وقال: من حق المشتركين استخدام الكهرباء في كل الاوقات، لكننا ندعوهم إلى الترشيد في الكهرباء خلال أوقات الذروة تجنباً لتخفيف الأحمال، منوهاً إلى أن الشركة تقدم حملات اعلامية حول الترشيد في استخدام الكهرباء وعبر كافة منصاتها ووسائل اعلامها.