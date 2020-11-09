الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة أمام المشاة والسيارات في كلا الاتجاهين بشكل كامل.

وأشار مواطنون إلى أن أزمة خانقة يشهدها محيط حاجز قلنديا العسكري جراء الاغلاق، وأن مئات المواطنين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم.

يشار إلى أن حاجز قلنديا هو الحاجز الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة، ويمر يوميا منه قرابة 20 ألف مواطن للتنقل بين مدينتي رام الله والقدس والاحياء المقدسية خارج جدار الفصل العنصري.