الصحة العالمية: قد نوزع لقاح كورونا على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة حتى مارس

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه قد يتم توزيع لقاح ضد فيروس كورونا على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في العالم حتى مارس 2021، مما سيغير جذريا سير الجائحة.

وقال كبير مستشاري المنظمة بريوس أيلورد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نتائج اختبارات اللقاح الذي تطوره شركتا "BioNTech" الألمانية و"Pfizer" الأمريكية إيجابية جدا، لكنه أضاف أن هناك عملا أكبر يجب القيام به لاحقا.

وأشار إلى أن العالم قد يتمتع بإمكانية توزيع لقاح ضد فيروس كورونا بين شرائح السكان الأكثر عرضة للمرض حتى مارس 2021، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يغير جذريا" سير الجائحة.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت شركة "BioNTech" الألمانية للأدوية نتائج مرحلية لاختبارات اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية، وأكدت أن مدى فعاليته يتجاوز 90%.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في أكتوبر الماضي أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

المصدر: روسيا اليوم